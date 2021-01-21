Ukrayna'da bir huzurevinde yangın: 15 ölü

Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 13 kişi öldü



🔹Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, saat 15.50 civarında bir huzurevinde yangın çıktığı bildirildi.

🔹Yangında 13 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. pic.twitter.com/bJOKpy57KK