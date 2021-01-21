Ukrayna'da bir huzurevinde yangın: 15 ölü
Ukrayna'nın Harkov kentinde saat 15.50 civarında bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 13 kişi öldü— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021
🔹Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, saat 15.50 civarında bir huzurevinde yangın çıktığı bildirildi.
🔹Yangında 13 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. pic.twitter.com/bJOKpy57KK
Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada, Harkov kentinde saat 15.00 civarında bir huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 15 kişinin öldüğü, 9 kişinin kurtarılıp hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
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