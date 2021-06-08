Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir
ASELSAN üretimi Korkut, önümüzdeki hafta Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sunulacak. Ukrayna medyası, buna dikkat çekerek Ukrayna’nın Türkiye’den Korkut Hava Savunma Sistemi alabileceğini öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin Ukrayna’ya satışı gündemde.
Ukrayna’da savunma sanayi üzerine yayım yapan, 100'den fazla şirket ve kuruluşla iş birliği bulunan Defence Express isimli haber sitesi, Ukrayna’nın Türkiye’den KORKUT alabileceğini öne sürdü.
Ukrayna Silah Kuvvetleri yakından inceleyecek
Defense Express'in haberine göre ASELSAN, 15-18 Haziran tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu sistemi sunacak.
Gerçekleştirilecek sunumun ardından sistemin satın alımı söz konusu olabilir. Defence Express, haberin devamında Korkut hava savunma sisteminin özelliklerinden bahsederek, Ukrayna'nın Korkut'u satın alması durumunda, bu sistemleri yerli imkanlarla üretebileceğine dikkat çekti.
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