AjansHaber.com.tr Gündem Ukrayna Korkut Hava Savunma Sistemi'ni alabilir

Ukrayna Türkiye'den Korkut Hava Savunma Sistemi'ni satın alabilir

ASELSAN üretimi Korkut, önümüzdeki hafta Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sunulacak. Ukrayna medyası, buna dikkat çekerek Ukrayna’nın Türkiye’den Korkut Hava Savunma Sistemi alabileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin Ukrayna’ya satışı gündemde.


Ukrayna’da savunma sanayi üzerine yayım yapan, 100'den fazla şirket ve kuruluşla iş birliği bulunan Defence Express isimli haber sitesi, Ukrayna’nın Türkiye’den KORKUT alabileceğini öne sürdü.

Ukrayna Silah Kuvvetleri yakından inceleyecek

Defense Express'in haberine göre ASELSAN, 15-18 Haziran tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek "Arms and Security 2021" fuarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu sistemi sunacak.

Gerçekleştirilecek sunumun ardından sistemin satın alımı söz konusu olabilir. Defence Express, haberin devamında Korkut hava savunma sisteminin özelliklerinden bahsederek, Ukrayna'nın Korkut'u satın alması durumunda, bu sistemleri yerli imkanlarla üretebileceğine dikkat çekti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Akar Türkiye ile ABD arasındaki sorunu açıkladı
Kısıtlamaların kalkması bekleniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk adımı attı
CHP dava açtı, AK Parti sahip çıktı
Bakan Kurum incelemelerde bulundu
"Babacan İstanbul il binasına sadece 2 defa geldi"
Başörtülü kadınlara yumruklu saldırı