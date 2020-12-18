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Ukrayna Türkiye'den ADA sınıfı korvet ve İHA alacak

Savunma Sanayi Başkanlığı, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ukrayna ile ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı.

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir ’in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.

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