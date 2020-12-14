Ukrayna, Türk savunma şirketleri ile yeni savunma anlaşmaları imzaladı

Ukrayna, bugün, Türk savunma şirketleri ile yeni savunma anlaşmaları imzaladı.

Yeni askeri sözlerşmeler için düzenlenen imza töreni, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Taran, imzalanan anlaşmaların Azak Denizi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin savaş kabiliyetlerini radikal şekilde artıracak projeleri de kapsadığını belirtti.

"Bu anlaşmalar, Ukrayna ve Türkiye arasında varılan mutabakatın ilk somut anlaşmaları." ifadelerini kullanan Taran, "Zelenskiy, Türk şirketlerinin teknolojisi ve yatırımı sayesinde Ukrayna savunma şirketlerinin daha büyük gelişiminin sağlanacağını umuyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.