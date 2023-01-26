Ukrayna: Rusya bugün 55 füze fırlattı

Zalujnıy, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya toplu füze saldırısında bulunduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya 55 füze fırlattığını, bunların 20'si başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47’sinin imha edildiğini kaydeden Zalujnıy, “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleri işbirliğinde 47 seyir ve güdümlü füzeyi imha etti. Ayrıca 4 adet X-59 güdümlü hava füzesinden 3’ü hedeflerine ulaşamadı.” dedi.

Zalujnıy, “Rusların hedefi değişmiyor; Ukraynalılar üzerinde psikolojik baskı ve kritik altyapının imhası.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, fırlatılan füzelerin hava ve deniz tabanlı füzeler olduğu belirtilerek “Genel olarak düşman, çeşitli füzelerden (X-47 Hançer 2 adet, X-101, X-555 yaklaşık 40 adet, Kalibr 9 adet, X-59 4 adet) toplamda 55 saldırı gerçekleştirdi.” bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin Rusya sınırlarının yanı sıra Hazar Denizi ve Karadeniz’den de fırlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform’a göre sabah saatlerinde Rus birliklerinin fırlattığı füzeler Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Vinnitsa ve Odessa bölgelerine isabet etti. Saldırılarda Kiev’in Goloseevskyi semtinde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.