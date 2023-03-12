Ukrayna, Rusya Bahmut'u ele geçirme girişimini sürdürüyor!
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıklamada, Rus ordusunun, ana çabalarını Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtildi.
Son bir günde Rus güçlerinin, Donetsk bölgesinin Slovyansk şehrinin altyapısına füze saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada, "Düşman, 6 hava saldırısı ve çoklu fırlatma füze sistemlerinden 20 saldırı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Bahmut yönünde Rus askerlerinin Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğü belirtilerek, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki Minkivka ve Orihovo-Vasilyivka yerleşim bölgelerinde Rus saldırılarını püskürttüğü vurgulandı.
Ayrıca Donetsk bölgesinin Bohdanivka, Bahmut, Çasov Yar, Kurdyumivka, Drujba, Mayorsk ve New York şehirlerinin saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.
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