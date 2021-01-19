Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Umerov: Türkiye'nin Karadeniz stratejisini gündemde tutması gerekiyor

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, Dostluk Grubu milletvekilleriyle şubatta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Umerov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Ukrayna Büyükelçiliğinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi.

Dostluk Grubu olarak şubat ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ve bu konuyu görüşmek için burada bulunduğunu aktaran Umerov, "Dostluk Grubu milletvekilleri olarak burayı ziyaret etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kırım Platformu'nda özellikle bazı konuların üzerinde durduklarına dikkati çeken Umerov, "Şu anda odaklandığımız birkaç konu var. Politik tutsaklarımız, yaptırımlar, Azak ve Karadeniz'deki güvenlik konuları. İçeriği hala doldurmaya çalışıyoruz. Bu inisiyatiflere yeni başladık. Verimli olacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu yıl içinde de üst düzey toplantılarımız olacak"

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Umerov, Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Umerov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde de üst düzey toplantılarımız olacak. İlişkilerimiz sadece Kırım Tatar Türkleri, soydaş ilişkiler değil. Bir stratejik ortaklığımız var. İlişkilerimiz iyi bir seviyede. Daha da gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Umerov, öte yandan Türkiye'nin, Kırım Tatarı siyasi tutsakların serbest bırakılması için Ukrayna'ya müzakerelerde her zaman destek olduğunu da dile getirdi.

ABD ve Ukrayna ilişkileri

Ukrayna'nın, ABD Başkanı seçilen Joe Biden yönetiminden Kırım konusundaki beklentilerine de değinen Umerov, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Umerov, iki ülke arasında siyasi bir sorun olmadığını, sadece Amerikan iç siyasetinde Ukrayna'nın "olumsuz bir şekilde konuşulması" problemi bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı seçilen Biden'in Ukrayna'yı 6 kez ziyaret ettiğini anımsatan Umerov, bu nedenle Ukrayna'yı iyi anlayacağını dile getirdi.

ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini de hatırlatan Umerov, "Siyasi tutsak konusunda da yeni müzakerelere başladık. Burada Türkiye aktif rol alıyordu. Şimdi destek için ABD tarafına da arz ediyoruz." dedi.

Umerov, Azak Denizi ve Karadeniz güvenliği konusunda ABD ile görüştüklerini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin Karadeniz stratejisini gündemde tutması gerekiyor"

Karadeniz'de güvenlik konusunun önemine vurgu yapan Umerov, "Karadeniz'de büyük bir problem var. Bugün Kırım olur, yarın başka bir bölge olabilir. Türkiye'nin Karadeniz stratejisini gündemde tutması gerekiyor. Bu konuda biz de gereken bilgileri paylaşıyoruz." diye konuştu.

Umerov, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı almasına ilişkin de "Rusya ne söylüyorsa, onu yapacağı anlamına gelmiyor. Onu yapıyorsa illa ki arka taraftan başka bir şeyler düşünüyordur. Dolayısıyla bu oyunu anlamak için arka tarafları iyi analiz etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.