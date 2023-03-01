Ukrayna Kırım yarımadasına saldırı gerçekleştirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına saldırıda bulunduğunu belirterek, "Kırım yarımadasındaki bazı yerlere İHA'larla büyük bir saldırı girişimi engellendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, saldırılarda zayiat ve yıkım olmadığını kaydetti.

Rusya'da dün başkent Moskova yakınları dahil Krasnodar bölgesi ile Adige Cumhuriyeti'ne ve Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.

"Ukrayna'dan yalanlama"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Rusya topraklarına saldırmıyor. Ukrayna tüm topraklarını işgalden kurtarmak amacıyla bir savunma savaşı yürütüyor." açıklamasında bulundu.