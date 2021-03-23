Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırskıy, resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye’ye geldi. Sırskıy’ın Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Sırskıy, özel hatıra defterini imzaladı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırskıy, ziyareti çerçevesinde Milli Savunma Bakanı E.Org. Hulusi Akar ve Türk mevkidaşı Orgeneral Ümit Dündar ile bir araya gelecek.

Bunun yanı sıra Sırskıy, TSK Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Komutanlığı Uçuş Planlama ve Koordinasyon Merkezini, ASELSAN ve ROKETSAN şirketlerini ve Milli Savunma Üniversitesini ziyaret edecek.