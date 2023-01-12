Ukrayna işgalinin komutanı ikinci kez değişti

Rusya'nın geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki birlikleri kapsayan Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanlığı'na Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un atandığını açıkladı.

Bakanlık, özel askeri operasyon bölgesinde Gerasimov'un yardımcılığını Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksey Kim'in üsteneceğini de bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Ukrayna'daki özel askeri birliklerin başına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in atandığına dair bir kararname imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı'nın kararıyla General Sergey Surovikin, özel askeri operasyon bölgesindeki birleşik kuvvetlerin komutanlığına atandı" denilmişti. Suriye'deki savaşta verdiği hava harekatı emirleriyle "acımasız" olarak tanınan Surovikin, Ukrayna'daki askeri operasyonda da kritik rol oynadı.