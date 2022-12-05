Ukrayna Dışişleri: İçinde hayvan gözü olan 3 zarf daha gönderildi!

Ukrayna’nın büyükelçilik ve konsolosluklarına yönelik tehditlere ilişkin açıklama yapan Nikolenko, şimdiye kadar ülkesinin 12 ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluklarına yönelik 21 tehdit olayının kaydedildiğini aktardı.

Nikolenko, "İspanyol polisi, Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği ile Barselona ve Malaga başkonsolosluklarına gönderilen, içinde hayvan gözü olduğu belirtilen üç zarf ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Sözcü Nikolenko, geçen hafta, ülkesinin Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçilikleri, Napoli (İtalya) ve Krakov (Polonya) başkonsoloslukları ile Brno'daki (Çekya) konsolosluğa kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketlerin gönderildiğini aktararak belirgin bir rengi ve kokusu olan paketlerde hayvan gözleri bulunduğunu belirtmiş, bununla nasıl bir mesaj verilmek istendiğine ilişkin inceleme yapıldığını söylemişti.