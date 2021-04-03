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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AGİT Dönem Başkanı ile görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Ann Linde ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lindey'le yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki güvenlik durumunu tırmandırmasını ve sınırlarındaki askeri hareketliliğini ele aldıklarını belirtti.

Bakan Kuleba, görüşmede, Moskova'yı daha yıkıcı hamlelerden caydırmak için diplomatik sinyaller göndermenin önemine dikkat çektiğini kaydetti.

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