AjansHaber.com.tr Gündem Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, "Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır." ifadesine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
"Bizi öldürün ama onlara bırakmayın"
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
KARGU Azerbaycan’da görüldü