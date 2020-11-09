AjansHaber.com.tr Dünya Vladimir Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19'a yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstifa kararı alan kritik ismi vazgeçirdi
Kiliseye saldırı altından papazın yasak aşkı çıktı
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı
"Bunu asla unutmayacağız"
Kral Selman'dan İzmir'e yardım talimatı
Terörist muamelesi gören Türk çocuklar konuştu
Viyana saldırganına ilişkin EGM'den bilgilendirme