Ukrayna Büyükelçisi'nden Rusya'ya mesaj

Sybiha mesajında "Mübarek Ramazan ayı bütün İslam âlemine rahmet, bereket, sağlıq ve tınçlıq ketirsin" derken Kırım'ın Bahçesaray şehrinden bir camii fotoğrafı kullandı. Sybiha'nın bu fotoğrafı kullanması Rusya'ya bir mesaj olarak algılandı.

KIRIM, RUSYA TARAFINDAN İLHAK EDİLMİŞTİ

Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti. 2014 Ukrayna devriminin sonrasında Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne Rusya'nın askerî müdahalesi gerçekleşmişti. Kırım hala Rusya'nın işgalinde yer alıyor.

UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Son günlerde Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükselmişti. Donbas bölgesinde Ukrayna Rusya yanlısı milislerle girilen çatışmalarda 1 Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği belirtmişti. Tansiyonun yükselmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklierinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını açıkladı.