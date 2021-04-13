Ukrayna Büyükelçisi'nden Rusya'ya mesaj
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha Ramazan ayı dolayısıyla Twitter adresinden bir mesaj yayınladı. Sybiha'nın mesajında Kırım fotoğrafı kullanması dikkat çekti.
Sybiha mesajında "Mübarek Ramazan ayı bütün İslam âlemine rahmet, bereket, sağlıq ve tınçlıq ketirsin" derken Kırım'ın Bahçesaray şehrinden bir camii fotoğrafı kullandı. Sybiha'nın bu fotoğrafı kullanması Rusya'ya bir mesaj olarak algılandı.
KIRIM, RUSYA TARAFINDAN İLHAK EDİLMİŞTİ
Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti. 2014 Ukrayna devriminin sonrasında Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne Rusya'nın askerî müdahalesi gerçekleşmişti. Kırım hala Rusya'nın işgalinde yer alıyor.
UKRAYNA-RUSYA GERGİNLİĞİ
Son günlerde Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükselmişti. Donbas bölgesinde Ukrayna Rusya yanlısı milislerle girilen çatışmalarda 1 Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği belirtmişti. Tansiyonun yükselmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklierinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını açıkladı.
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