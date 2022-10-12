Ukrayna: 6 sivil öldü

Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiği, Herson bölgesinde de 5 yerleşim biriminin kontrolünün yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçtiği bildirildi.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Güney Komutanlığından yapılan açıklamada ise Herson bölgesinde 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinde geri alındığı ifade edildi.

Ayrıca Mıkolayiv bölgesinde, Rus güçlerince gönderilen 9 kamikaze insansız hava aracının da Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Herson bölgesinde 5 yerleşim yeri geri alındı

Ukrayna güçleri, 29 Ağustos'ta Herson bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.

Herson bölgesinde 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyuruldu.