Ukrayna 48 adet Bayraktar SİHA satın almak istiyor

Ukrayna devlet şirketlerinden Ukrspetsexport'in CEO'su Vadym Nozdri, Türkiye'den toplam 48 adet Bayraktar TB-2 S/İHA satın almayı planladıklarını açıkladı.

Suriye ve Libya'da imha ettiği Rus hava savunma sistemleri ile 'Pantsir avcısı' unvanı elde eden Bayraktar TB-2 S/İHA'lar, Dağlık Karabağ'daki başarısıyla dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

48 saat içerisinde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha eden Bayraktar TB-2'leri birçok ülke envanterine katmak istiyor.

Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıkladı.

UKRAYNA: 48 ADET BAYRAKTAR ALACAĞIZ

Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" bilgisini paylaştı.