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Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı

Ukrayna, 1,9 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Sinovac Biotech ile anlaştığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, eylülden beri yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığının Çin firması Sinovac ile anlaştığı belirtildi.

1,9 milyon aşı için anlaşıldığı aktarılan açıklamada, aşının ilk etapta risk gruplarındaki kişilere uygulanacağı ve ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 8 milyon aşının temininin garantilendiği kaydedildi.

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