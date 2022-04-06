UKOME'den karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zamlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine de yüzde 40 zam teklif etmişti.

Zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Tam bilet 7,67

Bugün çıkan kararla birlikte İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Tam elektronik bilet fiyatı 5,48'ten 7,67'ye yükseldi. Öğrenci abonmanı ise 78 liradan 109 liraya çıktı. Aylık abonman bedeli de 602 lira oldu.

Taksi de zamlandı!

Sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya yükseldi. Taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.