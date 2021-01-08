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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, TIME'a kapak oldu

Kovid-19'a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla herkese umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı.

Kovid-19'a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla herkese umut Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın en saygın dergilerinden TIME'a kapak oldu. TIME, ikilinin fotoğrafının üstüne "aşı devrimi" manşetini attı.

İkili daha önce İngiliz Financial Times gazetesi tarafından yılın kişileri seçilmiş, Alman Der Spiegel tarafından da kapağa taşınmıştı.

 

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