AjansHaber.com.tr Dünya Uganda’da yüzlerce kişiye sahte aşı yapıldı

Uganda’da yüzlerce kişiye sahte aşı yapıldığı ortaya çıktı

Afrika ülkesi Uganda’da en az 800 kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi.

Sahte aşıların çoğunlukla başkent Kampala çevresindeki özel hastanelerde, 15 Mayıs ila 18 Haziran arasında uygulandığı açıklandı.

Konuya ilişkin bilgilendirmeyi yapan sağlık yetkilisi Warren Namara, "Mayıs ortalarından itibaren sahte aşı uygulanan kişi sayısı en az 800. Bu madde çok daha fazla kişiye verilmiş olabilir." diye konuştu.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, bir doktorun ise arandığı bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar 79 binden fazla COVID-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti. Uygulanan aşı sayısı ise 843 bini aşmış durumda.

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