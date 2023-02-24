UEFA ülke sıralaması belli oldu! Şampiyonlar Ligi için fırsat

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız.

Sezonun sonunda İlk 12’ye girme şansına da fazlasıyla sahibiz. İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

Türkiye'nin rakiplerinden 10. sırada yer alan 34,000 puanlı Avusturya, 11. sırada bulunan 32,375 puanlı Sırbistan'ın temsilcisi kalmadı. 29,675 puanla 13. sıradaki İsviçre'de sadece 1 takım Avrupa macerasını sürdürüyor.