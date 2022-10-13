Türkiye tek yürek oldu temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarına odaklandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe TSİ 19.45'te Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertliler grubunu lider bitirmesi durumunda ise direkt olarak son 16 turuna kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Monaco'yu Trabzon'da konuk edecek. Bordo-mavililer grubunda 3 puana sahip. Ferencvaros ve Monaco'nun ise 6 puanı bulunuyor. Temsilcimizin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için Monaco'yu mağlup etmesi gerekiyor.

Kızılyıldız'ın da 3 puanı bulunuyor. Trabzonspor'un Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için grubu en kötü ihtimalle 3. sırada bitirmesi gerekiyor. Trabzonspor grubunu 3. sırada bitirmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Konferans Ligi'nde kritik maçlar

UEFA Konferans Ligi'nde ise temsilcilerimizden Medipol Başakşehir sahasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'yı konuk edecek. Başakşehir, Rigas'ı mağlup etmesi durumunda Fiorentina-Herats maçının sonucunu bekleyecek. Turuncu-lacivertliler bir sonraki hafta Fiorentina deplasmanında kazanması durumunda ise UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantileyecek.

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Ballkani'ye konuk olacak. Grupta her takımın 4 puanı bulunuyor. Sivasspor, Ballkani'yi yenmesi halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Sivasspor son iki maçında ise önce Cluj'u ağırlayacak son maçta ise Slavia Prag'a konuk olacak.

UEFA sıralamasında Türkiye için tarihi fırsat

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan temsilcilerimiz UEFA sıralamasında Türkiye'yi 18. sıraya kadar yükseltti. Hırvatistan'ı geride bırakan Türkiye'nin yeni hedefi ise hemen üzerine bulunan Danimarka ve Ukayna'yı geçmek.

Tüm maçları kazanırsak yeni yerimiz...

Bu akşam Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor oynadıklarını karşılaşmalardan galip ayrılırsa Türkiye 1600 puan daha kazanacak. Şu anda 25.700 puanı bulunan Türkiye'nin yeni puanı ise 27.300 olacak.

Türkiye'nin rakiplerinden 15. sırada bulunan Ukrayna'nın 26.900; 17. sırada bulunan Danimarka'nın ise 25.825 puanı bulunuyor.

UEFA ülkeler sıralamasında 16. sırada bulunan Rusya, UEFA organizasyonlarından men edildiği için herhangi bir puan artışına sahip olamayacak. Rusya'nın 26.215 bulunuyor.

Temsilcilerimiz bu akşam tüm maçlarından galip ayrılır Ukrayna ve Danimarka temsilcileri ise puan kaybı yaşarsa Türkiye uzun süre sonra UEFA ülkeler sıralamasında ilk 15'te yer alacak.