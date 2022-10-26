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UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzatmaların ardından biten maç sonuçları şu şekilde:

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