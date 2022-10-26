AjansHaber.com.tr Spor UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşti. 26 Ekim 2022 23:54 Son Güncelleme: 27 Ekim 2022 00:09 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzatmaların ardından biten maç sonuçları şu şekilde: UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI BARCELONA ELENDİ Yorumlar Çok Okunan Haberler Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona mı eriyor? Boey ve Abdülkerim derbide yok mu? Icardi'den Wanda Nara'ya beklenmedik hamle! Galatasaray'ın hakem açıklamasına Pirlo'dan cevap! Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının hakemleri! Gençlerbirliği galibiyete hasret! F1 ABD Grand Prix'i Max Verstappen'in!
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