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Ucuz ekmek satılıyor diye fırını kurşunlayan şüpheli yakalandı

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş eden şüpheli yakalandı.

Fırıncı olduğu öğrenilen kişi, ekmeği 4 lira yerine 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle O.S’nin Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki fırınının önüne aracıyla geldi. Otomobilinden av tüfeğini çıkartan şüpheli, iş yerine bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti. Bu sırada iş yeri sahibi, 9 aylık hamile eşi ve diğer personel büyük korku yaşadı.

Ateş açan kişi, otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kimsenin yara almadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fırın sahibi ve eşinin ifadesine başvururken, Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli İ.A'yı kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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