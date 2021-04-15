Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi

Daha önce yiyecek ve içecek sektörünü kapsayan ücretsiz izin desteğinin kapsamı torba yasada verilen bir önerge ile genişletildi.

Kaplıcalar, internet kafeler, güzellik salonları, düğün salonları, spor tesisleri eklendi.

Bu sektörlerde çalışıp nisan ve mayıs ayında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.

Nisan ve mayıs sosyal güvenlik primleri de İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.