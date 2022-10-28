Twitter'ın ilgi odağı pornografi ve kripto para!

Twitter'ı Elon Musk'ın almasıyla birlikte yönetim kadroları da değişiyor. Bu değişim nedeniyle Twitter'dan belgeler ve bilgiler sızmaya başladı. Sızan şirket içi araştırmalarına göre, Twitter'da artış gösteren ilgi alanları kripto para ve pornografi oldu.

Reuters'ın haberine göre, İngilizce konuşan ''yoğun kullanıcılar'' arasında haber, spor ve eğlence gibi konulara ilgi azalıyor.

Yoğun kullanıcı, haftada 6 veya 7 kez Twitter'a giriş yapan ve haftada 3 ila 4 arası tweet atan kullanıcıları tanımlayan bir tabir. Yoğun kullanıcıların yüzdesi yalnızca yüzde 10 ancak atılan tweetlerin yüzde 90'ı ve Twitter'ın gelirinin yarısı bu kişilerden geliyor.

Reuters, Twitter'ın yoğun kullanıcılarının düşüşte olduğunu fakat bunun sebebine dair bir kesinlik olmadığını belirtiyor.

Çıplaklık şu anda Twitter'daki bütün içeriğin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ancak reklamcılar bunun tehlikeli olduğunu düşündüğünden çıplaklıktan kaçınıyorlar.

Kripto paralara ilgi, 2021'de doruk noktasına ulaştı. Fakat bir süre sonra haziran ayında bu ilgi düştü.

Habere göre, Twitter'ın ABD'deki diğer tüm pazarların toplamından daha fazla reklam geliri elde ettiği biliniyor.