Twitter'dan Türkiye'deki kullanıcıları da ilgilendiren açıklama

Sosyal medya platformu Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Saat 03:00 sıralarında kullanıcıların akış sayfalarında "hata oluştu" uyarısı ile birlikte güncelleme sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı da yaşadıkları erişim sorununu ara ara güncellenen Twitter akışlarından duyurdu. Sorunla ilgili Twitter açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye saati ile 03:00 sıralarında dünya çapında erişim sorunu yaşandı.

"Sorunun çözülmesi için çalışıyoruz"

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Reuters'ın geçtiği habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada tweet'lerin yüklenemediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları belirtildi.

Saatler geçmesine rağmen sorun tam olarak çözülebilmiş değil, Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken bazı kullanıcılar ise giriş yapsa bile tweet atamıyor.