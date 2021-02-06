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Twitter'da Erdoğan damgası!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da binlerce tweet alan "Erdoğan'ın yanındayız" paylaşımlarına ilişkin, "Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Twitter'da "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiden destek gördü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketine 2,5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!" ifadelerini kullandı.

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