Twitter ve Facebook, Trump'a savaş açtı!

Rakibi Biden'ın sansürlenmemesi üzerine Trump "Twitter kontrolden çıktı" yorumunda bulundu. Facebook ise Trump destekçilerinin açtığı bir sayfayı kısa sürede kapattı.

ABD seçimleri sürecinde sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın attığı tweetlerin neredeyse yarısını sansürlemişti. Twitter yaptığı sansürleri "doğru bilgi akışını" sağlamak ve "dezenformasyona izin vermemek" şeklinde savunmuştu. Facebook ise Trump destekçilerinin açtığı bir sayfayı kapatarak sosyal medya devleri ile Trump arasındaki soğuk savaşa katıldı.

FACEBOOK, TRUMP DESTEKÇİLERİNİN SAYFASINI KAPATTI

Twitter'ın tek taraflı propagandayı desteklediğini öne süren kullanıcılar ve Trump destekçileri, sosyal medya platformunu topa tutarken, benzer bir adım dünya üzerinde milyarlarca insanın kullandığı Facebook'tan da geldi. New York Times'ın haberine göre Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) isimli paylaşım grubuna yasak getirdi.

SAYFA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

'Hırsızlığı Durdurun' sayfası, kurulduktan sonraki 24 saat içinde 320 binden fazla kullanıcı toplayarak Facebook tarihindeki en hızlı büyüyen gruplarda biri oldu. Grup, kurulduktan kısa bir süre sonra paylaşılan bir video ile dikkat çekmişti. Detroit'teki bir sandık merkezinin önünde "sayımı durdurun" diye bağıran ve slogan atan bir kalabalık grubun görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenmişti. Grup üyeleri "Biden oyu çalıyor" ve "bu haksızlık" yorumlarında bulunmuştu.

"TWITTER KONTROLDEN ÇIKTI"

Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede tartışma konusu olurken; Twitter, Trump'ın paylaştığı "ABD Başkanlığını yasal oylarla kolayca kazanıyorum. Kabul edilen yasadışı oyların belirlenmesi gerek. ABD Yüksek Mahkemesi karar versin!" tweetine uyarı etiketi koymuştu. Bunun ardından paylaşımda bulunan Trump da "Twitter kontrolden çıktı" demişti.

11 TWEETİNİ SANSÜRLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın bugüne kadar yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Diğer yandan Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramaması ise dikkat çekti.