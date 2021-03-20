Twitter Türkiye'ye temsilci atayacak

Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açma kararı merakla bekleniyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını söyledi.

Sayan, "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter’ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici" açıklamasını yaptı.

Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!



Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

1 Ekim 2020'de Resmi Gazete kararıyla günlük erişimi 1 milyonu aşkın sosyal ağların, Türkiye'de temsilcilik bulundurması kararı alınmıştı.

Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı

Twitter'ın resmi blog hesabından "Türkiye'deki Twitter Üzerine Bir Güncelleme" başlığıyla açıklama yapıldı.

Twitter'ın Türkiye'de tüzel kişilik oluşturma gerekçelerine dair detayların verildiği açıklamada, platformun misyonunun kamusal sohbete hizmet etmek ve servisin insanların bağlantı kurabileceği, güvenilir bilgiler bulabileceği ve kendilerini dünyanın herhangi bir yerinde ifade edebileceği bir yer olmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açık İnternet'i korumaya ve savunmaya kararlıyız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da çevrim içi hizmetler için bölgesel ve küresel standartların oluşturulması çağrısında bulunmaktayız. Küresel ve parçalı olmayan yapıların; çevrim içi toplulukları ve onların haklarını koruduğuna ve çevrim içi toplulukların interneti tüm dünyada aynı şekilde deneyimleyebilmelerini sağladığına inanıyoruz. Buna ek olarak, açık ve rekabetçi bir ortamda, daha küçük şirketler, büyük şirketlerle birlikte çalışmanın yanı sıra gelişebilirler." ifadelerine yer verildi.

"Twitter'ın Türkiye'de açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik"

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de hizmet sunmaya yönelik devam eden çabalarımızda, kısa süre önce değiştirilen 5651 sayılı İnternet Yasası'nı yakından inceledik. Twitter'ın Türkiye'de platformu kullanan herkesin kullanımına açık kalmasını sağlamak için tüzel kişilik oluşturmaya karar verdik. Bu kararı alırken, açık ve kamusal sohbeti savunmayı ve hizmetimizin her yerdeki insanlara sunulmasını sağlamayı içeren temel misyonumuzu rehber edindik. Türkiye'de Twitter kullanan kişilerin fikirlerini ve verilerini korumaya kararlıyız.

Hükümetten ve kanuni yaptırımlardan gelen talepleri nasıl ele aldığımız konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz. Twitter, ifade özgürlüğü üzerine kurulmuştur ve insanların fikirlerini çevrim içi ortamda ifade etme evrensel haklarına saygı duyuyoruz. Twitter'da belirlenmiş bir insan hakları amacına sahibiz ve süreçlerimizi, ürünümüzü ve politikalarımızı hesap verebilir şekilde düzenliyoruz. Her zaman olduğu gibi kurallarımızı tarafsız ve sağduyulu bir şekilde uyguluyoruz ve uygulayacağız. Türkiye'deki kamusal sohbeti korumak, insanları bu sohbete erişmek için güçlendirmek ve değerlerimizi savunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de reklam yasağı kararı uygulanmıştı.

Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılması olacak. Pinterest henüz temsilci atamamasıyla bant genişliğinin daraltıması uygulamasıyla karşı karşıya kalabilir.