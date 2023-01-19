Twitter ofisindeki eşyalar satıldı

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter son dönemlerde finansal kriz iddiaları ile gündemde yer alırken dün yapılan açıklamada California'da bulunan mikroblog ofisinin eşyalarının açık artırmaya yoluyla satılacağı açıklaması yapıldı.

Bugün açık artırmanın tamamlandığı ve eşyaların satıldığı açıklaması yapıldı.

Online yapılan müzayedede mavi kuş heykeli 100 bin dolara satılırken ayrıca en yüksek teklifi alan ürün olarak kayıtlara geçti. Ayrıca "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı ise 15 bin dolara satıldı. İtalyan yapımı bir espresso makinesi de 13 bin 500 dolarlık kapanış teklifi aldı.