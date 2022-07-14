Twitter çöktü!

Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Twitler şu anda yüklenemiyor hatası verirken kullanıcıların bir kısmı platforma erişim sağlayamıyor.

Twitter’a erişemeyenlerin sayısının saat 15.00’ten itibaren artmaya başlandığı gözlendi. Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, internet sitelerine erişimin durduğu ve platformların çöküp çökmediğini analiz eden yabancı internet sitelerinde Twitter’a erişemeyenlerin sayısının 15.00’ten itibaren arttığı gözlendi.