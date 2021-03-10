Twitter Boğaziçi Rektörlüğü'ne ait hesabı askıya aldı

Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bir hamle de sosyal medya platformu Twitter'dan geldi. Sosyal medya platformu Twitter, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını erişime kapatarak safını belli etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek sokakları karıştırma peşine düşen provokatörlerin ardından bir skandal hamle de Twitter'dan geldi.

RESMİ HESAP ASKIYA ALINDI

Twitter, Prof. Dr. Melih Bulu'nun yönetiminde olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü resmi hesabını kapattı.

"@bounrektorluk" adındaki hesaba girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.

TWITTER SAFINI BELLİ ETTİ

Sosyal medya platformunun bu skandal hamlesi "Twitter safını belli etti" şeklinde yorumladı.