Tuzla'da kimyasal ürün fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da 2 katlı çinko kaplama fabrikasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Tuzla Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı çinko kaplama fabrikasında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.