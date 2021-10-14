Tuzla'da esrarengiz köpük! Nedeni bilinmiyor

İstanbul'da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi Köpük içinde kaldı. Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı. Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.