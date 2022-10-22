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Tuzla'da devrilen hafriyat yüklü tır yandı

İstanbul Tuzla'da, hafriyat yüklü tır devrildikten sonra çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tepeören mevkisinde ilerleyen Celal Özbek idaresindeki 41 VY 324 plakalı tır virajı dönerken devrildi.

Sürücü araçtan çıkarken, yoldaki sürtünmeden kaynaklı tırda yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, tır alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Özbek, basın mensuplarına olayı, "Direksiyon hakimiyetini kaybettim, araba yan yatınca yangın çıktı. Kendini dışarı attım." şeklinde anlattı.

 

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