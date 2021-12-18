TÜSİAD'dan döviz kuru açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

TÜSİAD açıklamasında "düşük faiz" temelli yeni ekonomi modeliyle istenilen sonuca erişilemeyeceğini ifade etti.

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışa dikkat çekilen açıklamada, "Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz" denildi.

Yeni ekonomi modelinin uzun dönemde büyük yapısal problemlere yol açma riski taşıdığı da savunuldu.

Açıklamada, "serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır" ifadesine yer verildi.