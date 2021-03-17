TUSAŞ’tan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde peç kampanyası

TUSAŞ, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bir peç kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında isteyenler, kendi isimleri yazılı milli ürünlerin peçlerini yapabiliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, canları ve kanları ile bu kutsal vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aziz hatırasını bir kez daha saygı ile yâd ediyor. Gücümüz Mirasımız sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atan TUSAŞ, www.gucumuzmirasimiz.com web adresine giren ziyaretçilerine TUSAŞ’ın yerli, milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir “dijital peç” oluşturulmalarına imkân verecek yeni bir site tasarladı.

Türkiye’nin yeni nesil havacılık geleceğini inşa eden TUSAŞ, dijital ve yenilikçi uygulamalarından birini daha dijital envanterine ekledi. 18 Mart anısına oluşturulabilecek olan dijital peç bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

Vatan savunmasında şehit düşen ecdadın bıraktığı mirası “Gücümüz Mirasımız” sloganı ile bir kez daha yüreklere kazımayı hedefleyen TUSAŞ, oluşturduğu dijital peç kampanyası ile yerli ve milli duruşunu ve Türkiye’nin gücünü dünyaya bir kez daha duyurmayı hedefliyor.