TUSAŞ, Tunus'a ilk ihracatını böyle duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığında Tunus ile yapılan online toplantıda TUSAŞ'ın ilk ihracat kararı alındı. TUSAŞ'in Tunus'a yapacağı ilk ihracat ise ANKA-S İHA'ları ile olacak. TUSAŞ, toplantı sonrası yapılacak ihracatı sosyal medya hesabından duyurdu.