TÜRKVA, “Türkiye Yüzyılı” için çalışacak

Türk Dünyası, Başkanlığını Dr. Abdullah Çalışkan’ın yaptığı Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TÜRKVA) tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi'nde buluştu.

Büyük ilgi gören Dayanışma Gecesi'ne Ankara’da bulunan Türk Dünyası temsilcilerinin yanı

sıra, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve sanatçılar katıldı.

TÜRKVA Başkanı Abdullah Çalışkan, buluşmada yaptığı konuşmada, Vakfın Türk

Dünyasındaki dayanışma ruhuna destek olduğunu söyledi.Geceye katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türk Dünyası’nın gelecekte yeni

düzeni belirleyecek güç olduğunu ifade etti.

TÜRKVA Başkanı Abdullah Çalışkan

Açılış konuşmasını yapan TÜRKVA Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Türk dünyasının

gerçekte büyük bir akraba topluluğu olduğunu kaydetti.

Çalışkan, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra, TÜRKVA’nın, iş konseyi kurduğunu

hatırlatarak şöyle devam etti:

“Vakfımız Türk dünyası ile ekonomik ilişkilerin artırılmasına da katkıda bulunuyor. Her

geçen gün aramıza çok değerli iş insanları katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi

geleceğin Türkiye Yüzyılı olabilmesi için hepimiz çok çalışmak zorundayız.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Geceye katılarak konuşma yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de

şunları söyledi:

“Bugün hala Kırım, maalesef başka devletlerin, başka bayrakların altında hayatlarını devam

ettirmek zorunda kalıyor. İşgalin, soykırımın, katliamların gerçekleştiği yıllarda

dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'den sadece iki nakliye helikopteri istemişti.

Türkiye onu göndermedi ya da gönderemedi ama 30 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti

ve kahraman Türk ordusu, bütün gücüyle bütün elindeki imkanlarla can Azerbaycan'ın

yanında durdu ve topraklar işgalden kurtarıldı.”

Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol

Vakfın Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol da konuşmasında, “Yakın gelecekte dünya

Türk gençlerinin başarısıyla yüzleşecek. Dünyanın her yerinde artık Türk gençleri var.

Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türk gençliğinin yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

“Türk Dünyası Dayanışma Gecesi” ne katılım yoğun oldu. Başkent’teki Türk dünyası

büyükelçilerinin, misyon şeflerinin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı geceye, siyasetçiler

de büyük ilgi gösterdi.

AJANS HABER / Sami Gökçe