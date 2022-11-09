TÜRKVA, “Türkiye Yüzyılı” için çalışacak
Türk Dünyası, başkanlığını Dr. Abdullah Çalışkan'ın yaptığı Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TÜRKVA) tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi'nde buluştu.
Türk Dünyası, Başkanlığını Dr. Abdullah Çalışkan’ın yaptığı Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TÜRKVA) tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi'nde buluştu.
Büyük ilgi gören Dayanışma Gecesi'ne Ankara’da bulunan Türk Dünyası temsilcilerinin yanı
sıra, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve sanatçılar katıldı.
TÜRKVA Başkanı Abdullah Çalışkan, buluşmada yaptığı konuşmada, Vakfın Türk
Dünyasındaki dayanışma ruhuna destek olduğunu söyledi.Geceye katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türk Dünyası’nın gelecekte yeni
düzeni belirleyecek güç olduğunu ifade etti.
TÜRKVA Başkanı Abdullah Çalışkan
Açılış konuşmasını yapan TÜRKVA Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Türk dünyasının
gerçekte büyük bir akraba topluluğu olduğunu kaydetti.
Çalışkan, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra, TÜRKVA’nın, iş konseyi kurduğunu
hatırlatarak şöyle devam etti:
“Vakfımız Türk dünyası ile ekonomik ilişkilerin artırılmasına da katkıda bulunuyor. Her
geçen gün aramıza çok değerli iş insanları katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi
geleceğin Türkiye Yüzyılı olabilmesi için hepimiz çok çalışmak zorundayız.”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
Geceye katılarak konuşma yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de
şunları söyledi:
“Bugün hala Kırım, maalesef başka devletlerin, başka bayrakların altında hayatlarını devam
ettirmek zorunda kalıyor. İşgalin, soykırımın, katliamların gerçekleştiği yıllarda
dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'den sadece iki nakliye helikopteri istemişti.
Türkiye onu göndermedi ya da gönderemedi ama 30 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti
ve kahraman Türk ordusu, bütün gücüyle bütün elindeki imkanlarla can Azerbaycan'ın
yanında durdu ve topraklar işgalden kurtarıldı.”
Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol
Vakfın Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol da konuşmasında, “Yakın gelecekte dünya
Türk gençlerinin başarısıyla yüzleşecek. Dünyanın her yerinde artık Türk gençleri var.
Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türk gençliğinin yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.
“Türk Dünyası Dayanışma Gecesi” ne katılım yoğun oldu. Başkent’teki Türk dünyası
büyükelçilerinin, misyon şeflerinin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı geceye, siyasetçiler
de büyük ilgi gösterdi.
AJANS HABER / Sami Gökçe
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