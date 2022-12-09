Turkuvaz Medya’ya "özel reklam" yalanı çöktü

Sosyal medyada BİM’in Turkuvaz Medya kuruluşlarına verdiği reklamları hedefine alarak kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar yapılmıştı.

Paylaşımlarda, BİM’in Turkuvaz Medya grubunda yer alan basın kuruluşlarına daha fazla reklam verdiği iddia edilmişti.

BİM’in Ocak-Aralık 2022 dönemini kapsayan Rekabet Raporu’nda yer alan bilgiler, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını kanıtladı.

Söz konusu rapora göre, BİM’in en çok reklam verdiği 5 basın kuruluşunun hiçbiri Turkuvaz Medya çatısı altında yer almıyor.

BİM’in son 3 yıllık reklam analiz verilerinde de Turkuvaz Medya çatısı altındaki kuruluşlarla diğer haber kuruluşlarına verilen reklam oranlarının birbirine denk olduğu ortaya çıkıyor.