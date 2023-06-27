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TürkMedya, Reuters ile sözleşmesini feshetti

TürkMedya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

 

Reuters haber ajansının dün özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir." ifadesine yer verdi.

 

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