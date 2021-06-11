Türkiye'yi öven Yunan basını: Halimiz içler acısı

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı art arda adımlar, dünya basınında haber olmayı sürdürüyor. Silahlı insansız hava araçları konusunda yapılan atılımların geniş yankı bulduğu ortamda, bir övgü de Türk donanmasına geldi.

Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesi, Türkiye'nin gemi sektöründe yaşadığı "sıçramaya" değindi.

"HER ADIMLARI MAVİ VATAN'I DESTEKLİYOR"

Atılan her adımın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğinin vurgulandığı haberde, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı." denildi.

Yunan medyasında yer alan "Türk gemi inşa sektörü: Atılımı "Mavi Vatan"ı destekliyor" başlıklı haber:





Savaş gemilerinin de teknolojik altyapısını geliştirdiğinin ifade edildiği haberde, "Ankara, modern ve güçlü bir filonun, Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor." ifadeleri yer aldı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM İÇLER ACISI"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin atıldığı sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak, "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi.