Türkiyeyi gaz merkezi yapma niyetimizi bildirdik!

Rus lider görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

Putin: Gaz tedarikinde Türkiye AB için en önemli güzergah

''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Dün Rusya Enerji Haftası’nda enerji bakanınız ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye’yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Bu merkezin çalışması sayesinde hem tedarik hem de fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır.

''Gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir''

Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir. TürkAkım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik.''

Putin: "Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı."

Putin'in ''Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasının ardından, iki liderin alternatif doğalgaz rotaları konusunda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.