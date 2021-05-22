Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri! Tarihsel süreçte neler yaşandı?

Türkiye ve devlete yönelik saldırılar yine kendini göstermeye başladı. Bakanlara yönelik iftiralar, Başkan Recep Erdoğan'a yönelik çirkin benzetmeler ve dahası… Başkan Erdoğan hangi yollardan geçerek bu güne geldi neler yaşandı?

İşte tüm detaylar…

1989- YEREL SEÇİMDE ERDOĞAN, BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

1989 önemli bir tarih çünkü Başkan Erdoğan belediye başkanı adayı olduğunda merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Ve bugün Erdoğan'a yönelik yapılan saldırıların aynısı o gün Turgut Özal'a yapılıyordu.

1991- REFAH PARTİSİ'NİN 1. SIRA ADAYI OLARAK KATILDI SEÇİMLERE, KAZANDI ANCAK TERCİHLİ OY ENGELİNE TAKILDI

91 seçimlerinde Türkiye'de ilk defa tercihli oy sistemi geldi bu sistemde Adnan Kahveci 1. Oldu. İnsanlar onu tercih etti. 1991 seçimi Türkiye'de krizin kapısının açıldığı seçim DYP SHP koalisyonu kuruldu 11 yıl boyunca 4 Nisan kararları tencere eylemleri Tükiye'nin krizden krize sürüklendiği yıllardı.