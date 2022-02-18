Türkiye'ye Körfez'den 8 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeniden tesis ettiği diplomasi trafiği Körfez ülkelerini harekete geçirdi. Türkiye'de büyüme fırsatını kaçırmak istemeyen dev yatırım fonları Türkiye'ye 8 milyar doları aşan yatırım hedefliyor.

Tarım, savunma ve endüstriyel sanayi, teknoloji, petrokimya, ulaşım ve altyapı teknolojileri, turizm ve sağlık sektörlerindeki şirketlere yapılacak olan yatırımların ön anlaşmaları yapıldı.

Yatırımda ön plana çıkan iller

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin farklı illerine yapılacak yatırımlarda sanayi yatırımlarından ağırlıklı payı Kocaeli, Bursa, Yalova ve İstanbul alıyor. Tarımda Antalya, Konya ve Aksaray'a yatırım yapan fonlar, turizmde ise Muğla ve İzmir'de otel yatırımlarıyla ilgileniyor. Petrokimya yatırımında ise Kocaeli ve İzmir öne çıkıyor.

Tarıma 2 milyar dolarlık yatırım

Pandemiyle birlikte önemi daha fazla anlaşılan gıda sektörü fonların odağına girmiş durumda. Türkiye'de undan salça fabrikalarına ve seraya kadar birçok alana odaklanan fonlar, bu yıl tarıma 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Gıda sektöründe Bahreyn'in önde gelen fon şirketi Ithmaar Bank B.S.C, Katar Yatırım Otoritesi'nin tarım yatırımları yapan fonu Hasad Food ve Suudi Arabistan fonu Sanabil Investment ilgileniyor.

Gözde sektör sanayi

Fonların gözdesi sanayi sektörü. Qatar Investment Authority, Abu Dabi Emirliği'nin fonu Abu Dhabi Investment Authority ve Suudi Arabistan Para Ajansı'na bağlı dünyanın üçüncü büyük varlık fonu Sama Foreign Holding endüstriyel sanayi ve teknoloji sektöründeki şirketlere toplam 4 milyar dolar yatıracak.

Ulaşıma 1.5 milyar dolarım

Körfez fon şirketleri ulaşım sektöründeki şirketlere de 1.5 milyar dolar yatırım planlıyor. Emirates Investment Authority, International Petroleum Investment Company ve Gulf Finance House, petrokimya ve ulaşım altyapı teknolojileri sektörlerinde ortaklık arayışında.

Sağlık turizmine yatırım

Turizmde ise toplam 500 milyon dolarlık yatırım için düğmeye basan Investment Corporation Of Dubai, Sanabil Investment ve Mumtalakat Holding Company, İzmir ve Muğla'da otel ve sağlık turizmi yatırımı için görüşüyor.