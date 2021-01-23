“Türkiye’ye karşı yeni yaptırımlar her şeyi mahveder”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, POLITICO gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye karşı yeni AB yaptırımlarının diyalog sürecine zarar vereceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin birçok alanda reformalara imza atacağını ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca S400’ler için ortak çalışma grubu önerisinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

▪️ “Eğer AB, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulamayı seçerse, bu durum Ankara ve Brüksel arasındaki diyalogu mahveder.”

▪️ “Ancak AB, daha fazla yaptırımdan kaçınmayı ve üyelik görüşmelerine yeniden hayat vermeyi seçerse, o zaman Türkiye kriterleri yerine getirmeye hazır.”

▪️ “Yaptığım görüşmelerde herkese, Türkiye’ye karşı her türlü kısıtlayıcı önlemin her şeyi mahvedeceğini söyledim.”

▪️ “Bu diyalog güvene dayanmalı ki, kimse Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemleri haklı gösteremesin.”

▪️ “Yaptığımız görüşmeler samimi geçti.”

▪️ “Olumlu mesajlar vermeye başladık, çünkü Aralık zirvesindeki ortak açıklamayı Türkiye’ye uzatılmış bir el olarak gördük ve karşılık verdik.”

▪️ “Ekim ayında kullanılan dil sadece tehdit içeriyordu. Aralık ayındaki dil daha iyiydi, ancak hâlâ hemfikir olmadığımız bölümler vardı.”

▪️ “Karşılıklı çabalar, birkaç gün veya aylık olumlu gündem yerine sürdürülebilir olmalı.”

▪️ “AB, Mart 2016 yılındaki mülteci anlaşmasını tam olarak uygulamalı. Eğer bu ortak açıklamayı yeniden göz önüne alabilirsek, geçmişte de olduğu gibi yükümlülüklerimizi yerine getiririz.”

▪️ “Her iki tarafta da daha fazla işbirliğine, yükümlülüğe ihtiyacımız var ve Türkiye bunu yapacak.”

▪️ “Eğer üyelik görüşmelerini yeniden harekete geçirebilirsek, Türkiye olarak bütün fasılların açılış ve kapanış kriterlerini yerine getiririz.”

▪️ “AB ile ilişkilerden bağımsız olarak daha önce hiç olmadığı gibi reformlara odaklanıyoruz.”

▪️ “Geçmişte travmalar yaşadık, darbe girişimleri. Şimdi insan hakları aksiyon planı üzerinde çalışıyoruz.”

▪️ “Ayrıca bir hukuk reform stratejisi ve Türkiye için, demokrasi için, ekonomi için ihtiyaç duyulan diğer reformlar da var.”

▪️ “Bu reformlar, özellikle Avrupa Parlamentosu ile atmosferin değişimesine yardımcı olacak. Atmosferin tamamen değişeceğinin sözünü veremem.”

▪️ “Stoltenberg ile S-400 meselesini konuştuk ve son ABD yönetimine yaptığımız teklifin - ABD’nin iddialarını dikkatlice incelemek için bir ortak çalışma grubu - hâlâ masada olduğunu söyledik. NATO’da bunun içinde olmalı.”

▪️ “Bu, yaptırımlar yerine bu mesele ile ilgilenmeye devam edebileceğimiz tek yol.”

▪️ “Söylediğim çok açıktı. ABD veya diğer müttefiklerden hava savunma sistemi alabileceğimiz garantilenmedikçe başka alternatifler aramalıyız.”

https://www.politico.eu/article/turkish-foreign-minister-new-eu-sanctions-will-ruin-everything/