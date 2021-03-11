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Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen 6 Suriyeli yakalandı

Hatay'da kaza yapan otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriyeli yakalandı. Suriyelileri ülkeye soktuğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da M.E.S. idaresindeki otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında bahçeye devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların kimlik kontrollerinde 6 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi, araç sürücüsü ile Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen A.A.M. ve A.A. gözaltına alındı.

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