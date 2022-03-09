Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesaj

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog, 2008'den bugüne İsrail'den Türkiye'ye gerçekleşecek ilk üst düzey ziyaret için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket etti.

Herzog, uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir." ifadelerini kullandı.

İsrail-Türkiye iş birliğine uçaktan Türkçe mesajlar

Herzog iş birliği mesajlarında uçağını da aracı olarak kullandı.

Uçağın gövdesinde Türkçe, İbranice ve İngilizce "Barış, İş birliği, gelecek..." ifadeleri yer alıyordu. Ayrıca Ayasofya, Boğaz Köprüsü ve Galata Kulesi'nin görselleriyle de uçağa giydirme yapılmıştı.

"İlişkilerimizi yeniden başlatmalıyız"

Uzun bir aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiğine dikkati çeken Herzog, "İsrail ve Türkiye ilişkileri son yıllarda inişler-çıkışlar, kolay olmayan anlar yaşadı. Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmalı, devletler arasında saygı çerçevesinde ölçülü ve dikkatli bir biçimde inşa etmeliyiz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz." diye konuştu.

"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli." diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.